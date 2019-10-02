قلقيلية: انطلاق مهرجان الجوافة الرابع

ومن جانبه نقل اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين في المهرجان وأكد على خصوصية محافظة قلقيلية التي تخوض تحد وطني مع الاحتلال والمستوطنين مشيداً بصمود وعطاءات أهلها، وقال إن إجراءات الاحتلال وظلمه لن تثنينا عن المضي قدماً في دعم المزارع ليلتصق بأرضه أكثر، مطالباً بتمييز المحافظة إيجابياً بما يتناسب وحجم التحديات التي تخوضها مع الاحتلال، شاكراً لرئيس الوزراء والوزراء اهتمامهم بالمحافظة وذلك من خلال العنقود الزراعي الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، وقال "بالأمس القريب وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس وبتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء أطلقنا خطة العنقود الزراعي الأول لما تمتاز به هذه المحافظة من عوامل نجاح تتمثل في الأرض الخصبة والمياه والمزارع المبدع"، وأضاف أن خطة العنقود الزراعي سيتم خلالها زراعة 180 ألف شتلة وبذلك سيزيد حجم الإنتاج 7% على الأقل، شاكراً الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية دعمهم للشعب الفلسطيني داعياً إلى التسريع في تصدير محصول الجوافة والأفوجادو إلى المملكة.بدوره قال طارق شاور رئيس الغرفة التجارية يأتي هذا المهرجان بنسخته الرابعة انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للغرفة التجارية والتي تكمن بفتح الأسواق الخارجية أمام السلع الزراعية وتسويق المنتجات وتعزيز صمود المزارعين خاصة في المناطق المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، وأضاف إن الهدف الرئيس من إقامة هذا المهرجان هو تسليط الضوء على واقع المحافظة التي تخوض تحديات كبيرة وفي مقدمتها الحصار المفروض من قبل الاحتلال وكذلك لإبراز وجه المحافظة الجميل وما تتميز به من خيرات كثيرة وفي مقدمتها محصول الجوافة عصب الاقتصاد الزراعي، كما أكد على الشراكة الكاملة للغرفة التجارية مع الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية الذي أولى محافظتنا الحبيبة هو ومجلس الوزراء أهمية كبيرة باعتماد المحافظة العنقود الزراعي الأول، وإننا في الغرفة نجدد دعمنا لخطة العنقود الزراعي، آملين أن يتم العمل وفق الخطة المعدة.اما رئيس بلدية قلقيلية الدكتور هاشم المصري فوجه التحية لكل من اتى مدينة قلقيلية زائرا ووجه الدعوة لأهلنا في الداخل الفلسطيني لزيارة المدينة ، مقدما شكره للحكومة الفلسطينية على اطلاقها العنقود الزراعي، مشيرا الى ان هذا المهرجان هو ثمرة من ثمرات العنقود الزراعي الذي اطلقته الحكومة، وبالتالي يجب المضي قدما في خطة هذا العنقود لتحقيق الاهداف الاستراتيجية التي رسمت له وفي مقدمتها تعزيز عوامل الصمود والدفع في العملية التنموية للقطاع الزراعي الى الامام.يذكر ان المهرجان يستمر لمدة ثلاثة ايام ويضم عدة زوايا ابرزها ثمرة الجوافة التي تشتهر بها المحافظة ، كما ضم المعرض مشغولات يدوية من اعمال نساء المحافظة ، وسيكون برنامج مسائي ترفيهي على مدار الثلاثة ايام.