التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في مجال الطب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية في بنغلادش لدرجة البكالوريوس في مجال الطب البشري وطب الأسنان، للعام الدراسي 2019-2020.



ودعت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن نسخة عنه، المعنين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني (www.mohe.pna.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.