التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في مجال الطب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية في بنغلادش لدرجة البكالوريوس في مجال الطب البشري وطب الأسنان، للعام الدراسي 2019-2020.
ودعت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن نسخة عنه، المعنين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني (www.mohe.pna.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية في بنغلادش لدرجة البكالوريوس في مجال الطب البشري وطب الأسنان، للعام الدراسي 2019-2020.
ودعت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن نسخة عنه، المعنين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني (www.mohe.pna.ps) للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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