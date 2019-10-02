وزير الإقتصاد: كوريا تبدي استعدادها لدعم المنطقة الصناعية الحرفية في نابلس

وزير الاقتصاد خالد العسيلي

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نابلس - دنيا الوطن

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاربعاء، ان كوريا أبدت استعدادها لدعم المنطقة الصناعية الحرفية المقرر إنشاؤها في محافظة نابلس.



وبين العسيلي خلال لقائه سفير كوريا لدى دولة فلسطين كيم دونجي، في رام الله ،وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه ان انشاء هذه المنطقة يعد اولوية حكومية تنفيذا لإعلانها محافظة نابلس عنقودا صناعيا، الامر الذي يستدعي تضافر الجهود لدعم هذه المساعي في تطوير الصناعة الوطنية في مختلف مجالاتها.



بدوره أبدى السفير الكوري، حسب بيان لوزارة الاقتصاد، استعداد بلاده لدعم انشاء هذا المنطقة الصناعية على انها اولوية فلسطينية من خلال وكالة التعاون الدولي كويكا وبالتنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية.



وبحث الجانبان خلال لقاء مشترك عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن والمناطق الصناعية علي شعث، أطر التعاون المشتركة بين البلدين وإمكانيات ابرام اتفاقيات تجارية تفضيلية تسهم في تعظيم صادرتنا الوطنية.



وأشار الجانبان الى اهمية تأسيس مركز متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة للرواد والمستثمرين المبتدئين.