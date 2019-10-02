رئيس الوزراء يعقب على قرار السماح باستيراد الزيتون من مصر وإسرائيل

صور تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن ما ورد في تصريح وزير الزراعة يعكس حالة كان معمولا بها في السابق، وهي السماح لمصانع المخللات باستيراد نوعيات زيتون محددة للتخليل.



وأضاف اشتية في منشور عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "سنعالج هذا الأمر بما لا يضر بمصلحة المصانع أو المزارع، بحيث نحقق أهدافنا بتعزيز منتجنا الوطني".



وأكد رئيس الوزراء أن "منتوجنا الوطني أولوية، وسنتخذ كل الإجراءات لحمايته، وسياستنا واضحة بألا نسمح بالإضرار بمنتجنا، وهذا يشمل الزيتون وزيته".



وهنأ اشتية "أهلنا ومزارعينا بموسم قطاف الزيتون، أملين أن يكون موسم خير على الجميع، علما أن السنة ماسية والحمد لله".