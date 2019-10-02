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شاهد: إصابات في تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية

شاهد: إصابات في تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة العراقية بغداد في هذه الأثناء، تظاهرات احتجاجية في أكثر من منطقة، فيما تعطلت جزئيا خدمات الإنترنت وكل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقالت قناة (روسيا اليوم): أن القوى الأمنية تمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الطيران، القريبة من ساحة التحرير وسط العاصمة، حيث تتجه المسيرات نحو مناطق متفرقة من العاصمة.

ولفتت إلى أن هناك كراً وفراً بين القوى الأمنية والمحتجين، نجم عنه عدد من الإصابات غير المحددة.

في غضون ذلك، ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني.

ونقلت وكالة (رويترز) أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مع تجدد الاحتجاجات في بغداد يوم الأربعاء في اليوم التالي لمقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 200 في اشتباكات بسبب البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.

وذكرت مصادر في الشرطة، أن ثمانية محتجين على الأقل أصيبوا في حي الزعفرانية بجنوب شرق بغداد عندما فتح أفراد من قوات الشرطة والجيش النار وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين.

وفي شمال بغداد خرج نحو 200 محتج إلى الشوارع في حي الشعب وأغلقوا طريقا سريعا رئيسيا يربط بين العاصمة والمدن الشمالية. وقالت الشرطة وشهود إن الجنود دخلوا إلى المنطقة لتفرقتهم.

 

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