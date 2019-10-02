شؤون فلسطينية

أبو هولي: الأولوية لدينا حشد الدعم المالي والسياسي لتجديد تفويض ولاية (أونروا)

أبو هولي: الأولوية لدينا حشد الدعم المالي والسياسي لتجديد تفويض ولاية (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين .أحمد أبو هولي، على أن الأولوية لدى منظمة التحرير الفلسطينية، حشد الدعم المالي والسياسي لتجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) وسد العجز المالي في ميزانيتها، بما  يضمن استمرارية خدماتها للاجئين الفلسطينيين ويحفظ وجودها كعامل استقرار في المنطقة ويحفظ كرامة اللاجئين، لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .

وأضاف خلال لقائه مع مدير عمليات وكالة الغوث الدولية (أونروا) في الضفة الغربية، غوين لويس اليوم الأربعاء  في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون، ومدير دائرة (أونروا) بدائرة شؤون اللاجئين بالضفة، كنعان الجمل، ومسؤول دائرة الاتصال في (أونروا) كاظم أبو خلف، أن دائرة شؤون اللاجئين تعمل مع الدول المضيفة لدعم (أونروا) في مواجهة استهدافها والحفاظ على وجودها، لافتاً إلى أن تصويت لجنة الموازنة بالاتحاد الأوروبي بالإجماع برفض مقترح قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن (أونروا) قطع الطريق أمام تمرير مخطط القضاء على وجودها من خلال تجفيف مواردها المالية، وحمل مؤشرات مهمة وإيجابية نحو التصويت لصالح تجديد التفويض .

وبحث أبو هولي مع لويس خلال اللقاء أوضاع اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية والقدس ومشاكل المخيمات وسبل معالجتها والتحديات التي تواجه عمل (أونروا) خاصة في القدس كما وقف المسؤولان أمام العجز المالي في ميزانية (أونروا) وتأثيره على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تتابع عن كثب أوضاع للاجئين الفلسطينيين في القدس وخاصة في مخيم شعفاط في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمخيم ولعمل (أونروا)، لافتاً إلى أن مخيم شعفاط واللاجئين في القدس، نظموا وقفات تضامنية لدعم (أونروا) في رسالة واضحة وتحدي لحكومة الاحتلال الاسرائيلي، بأن (أونروا) ستبقى قائمة وستواصل عملها.

وأكد على استمرارية عمل (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

ومن جهتها، نقلت لويس تقدير المفوض العام لـ (أونروا) بييركرينبول، ونائب المفوض العام، كريستيان ساندرز للجهود التي بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية، ودائرة شؤون اللاجئين والرئيس محمود عباس بمؤتمر التعهدات لكبار المانحين بنيويورك وتحركها الدبلوماسي الكبير والفاعل باتجاه دعم تجديد تفويض عمل (أونروا) وحشد الدعم المالي لها رغم الظروف والمصاعب والأزمات المالية التي تمر بها دولة فلسطين .

واستعرضت لويس خلال اللقاء نتائج زيارتها لجميع المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس مؤكداً على أن (أونروا) ستواصل مهامها في تقديم خدماتها للاجئين وتحسين جودتها ونوعيتها .

واتفق المسؤولان على استمرارية التنسيق اليومي والمباشر لمتابعة المستجدات المرتبطة بقضية اللاجئين و(أونروا).


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