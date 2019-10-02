شؤون فلسطينية

في تل الرميدة بالخليل.. مستوطنون يعتدون على ثلاثة أطفال أشقاء

في تل الرميدة بالخليل.. مستوطنون يعتدون على ثلاثة أطفال أشقاء
احتجاجات في العراق
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون بالضرب على ثلاثة أطفال أشقاء أمام منزلهم قرب مستوطنة (رمات يشاي)، المقامة على اراضي المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل.

واعتدت مجموعة من المستوطنين، بالضرب المبرح على ثلاثة من أبناء تيسير أبو عيشة والذين تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عاما، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يذكر أن منزل ابو عيشة يقع داخل سياج مستوطنة (رمات يشاي) في تل الرميدة، وتتم مضايقة العائلة والاعتداء على أفردها بشكل مستمر، لدفعهم للرحيل عن منزلهم لصالح المستوطنين.

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