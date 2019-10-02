شؤون فلسطينية

اتفاقية مع البنك الإسلامي..المصري يوقف 25 مليون دولار لصالح العمل التنموي بفلسطين

اتفاقية مع البنك الإسلامي..المصري يوقف 25 مليون دولار لصالح العمل التنموي بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
وقع منيب رشيد المصري مذكرة تفاهم مع الدكتور بندر حجار لوقف 25 مليون دولار لصالح صندوق التمكين لاقتصادي للشعب الفلسطيني وتمت مراسم التوقيع بالمقر الرئيس للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة بحضور القنصل العام لدولة فلسطين السفير محمود الأسدي ورئيس جامعة القدس أ.د عماد أبو كشك والمدير
التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي . 

وتنص الاتفاقية على مساهمة منيب رشيد المصري بما قيمته 25 مليون دولار كمساهمة عينية ومالية ضمن صندوق التمكين
الاقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال تأسيس أوقاف منيب وأنجلا المصري التي سيرصد ريعها للعمل الخيري والتنموي في فلسطين من خلال المؤسسىة .

من جهته أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعم البنك وكافة المؤسسات لفلسطين ولمدينة القدس وحرصهم على توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.



وشكر الدكتور بندر حجار منيب رشيد المصري على مساهمته التنموية والخيرة في دعم صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني داعيا أن تتحول هذه الخطوة إلى برنامج لاستقطاب رجال الأعمال في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي لدعم
فلسطين والقدس .

وبدوره شكر منيب رشيد المصري الممكلة العربية السعودية وخادم الحرمين الشربفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مواقفهم في دعم القضية الفلسطينة وقدم شكره لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على ما ينفذه من مشاريع تنموية في فلسطين وما يقدمه من برامج دعم وإسناد منوها أنه وعائلته قد اعتمدوا خطة لمئة عام لضمان استدامة المؤسسة ومشاريعها الخيرية والتنموية معتبرا هذه الاتفاقية خطوة رئيسة لضمان عطاء المؤسسة .

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية أسس صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني برأس مال 500 مليون دولار استطاع خلال أقل من عام حشد ما يزيد عن 200 مليون دولار، حيث تقوم فكرة الصندوق على تمكين الشعب الفلسطيني من خلال الاستثمار
لصالح الفقراء وإنشاء الأعمال بالشراكة معهم وتحديدا الشباب والنساء والرياديين .

وفي ختام الزياره قام السيد المصري وقبل مغادرته المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

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