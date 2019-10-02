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الكشف عن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس

الكشف عن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الهيئة العليا للانتخابات التونسية اليوم الأربعاء: أن الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة ستجرى في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وشدّدت الهيئة على التزامها بتوفير مناخ ملائم للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه تمت مراسلة مختلف الجهات القضائية، و"طلبنا منها تمكين المرشح نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية.

وتعتقل السلطات التونسية القروي والذي يتنافس في هذه الجولة، مع الأكاديمي، قيس سعيد، وذلك بتهم تتعلق بالفساد.

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