الكشف عن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس







وتعتقل السلطات التونسية القروي والذي يتنافس في هذه الجولة، مع الأكاديمي، قيس سعيد، وذلك بتهم تتعلق بالفساد.

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة العليا للانتخابات التونسية اليوم الأربعاء: أن الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة ستجرى في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.وشدّدت الهيئة على التزامها بتوفير مناخ ملائم للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه تمت مراسلة مختلف الجهات القضائية، و"طلبنا منها تمكين المرشح نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية.