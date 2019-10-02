ليبرمان: سأطرح عرضاً لحزبي (الليكود) و(أزرق أبيض) لتسريع تشكيل الحكومة

ترجمة: مؤمن مقداد





وأضاف: "يبدو أنه حتى لو أُجريت انتخابات جديدة، فلن تتغير الخريطة السياسية بشكل كبير، لذلك يجب التوصل إلى حل منطقي وإلغاء جميع الاعتبارات الشخصية والأنا".



وقال المصدر: إن ليبرمان قال أيضًا إنه إذا لم يحدث اختراق في المفاوضات بين (الليكود) و(أزرق أبيض) حول تشكيل الحكومة حتى "يوم الغفران" الثامن من هذا الشهر، فإن حزب (إسرائيل بيتنا)، سيطرح عرضه الخاص لكلا الحزبين لتسريع ودفع تشكيل الحكومة.



نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن مصدر في حزب (إسرائيل بيتنا)، أن زعيم الحزب، أفيغدور ليبرمان سيطرح عرضاً خاصاً في محاولة لحل الأزمة الائتلافية التي تشهدها إسرائيل.ووفق المصدر فإن ليبرمان تحدث اليوم في اجتماع الحزب، وقال: آخر شيء تحتاجه إسرائيل اليوم هو جولة ثالثة من الانتخابات.