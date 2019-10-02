مواطن من الخليل يُناشد الرئيس: ابني مُصاب بالسرطان ولا أملك ثمن علاجه





وقال شادي في مناشدته التي وصلت "دنيا الوطن": "ابني عمره 4 سنوات ونصف مريض بسرطان الدم، وأسكن بالإيجار وعاطل عن العمل، والعلاج مُكلف، وأنا لا أملك قوت يومي".





وناشد شادي قائلاً: "أناشد الرئيس أبو مازن وأهل الخير بالتكفل بعلاج ابني الوحيد وكلي آمل بعد الله فيكم بالاستجابه ومساعدتي".





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رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن شادي خليل الطروة من سكان قرية سعير قضاء الخليل (41 عاماً) الرئيس عباس وأهل الخير بمساعدته في علاج طفله.