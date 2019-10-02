شؤون فلسطينية

مواطن من الخليل يُناشد الرئيس: ابني مُصاب بالسرطان ولا أملك ثمن علاجه

مواطن من الخليل يُناشد الرئيس: ابني مُصاب بالسرطان ولا أملك ثمن علاجه
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المواطن شادي خليل الطروة من سكان قرية سعير قضاء الخليل (41 عاماً) الرئيس عباس وأهل الخير بمساعدته في علاج طفله.

وقال شادي في مناشدته التي وصلت "دنيا الوطن": "ابني عمره 4 سنوات ونصف مريض بسرطان الدم، وأسكن بالإيجار وعاطل عن العمل، والعلاج مُكلف، وأنا لا أملك قوت يومي".

وناشد شادي قائلاً: "أناشد الرئيس أبو مازن وأهل الخير بالتكفل بعلاج ابني الوحيد وكلي آمل بعد الله فيكم بالاستجابه ومساعدتي".

للتواصل/ 0598191384
أو/  0597999468


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