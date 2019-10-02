مُواطن يخسر حلمه بسبب حرمانه من جواز السفر.. مناشدة للرئيس واشتية



يقول السراج في رسالته التي وصلت "دنيا الوطن": ‎كان من المفترض أن أكون الآن في بيروت للمشاركة في برنامج Talents Beirut حيث قام البرنامج بدعوة 20 موهبة صاعدة من العالم العربي، مختارة من قبل لجنة تحكيم دولية، للمشاركة في الدورة السادسة من البرنامج والتي تعقد الآن في بيروت".



‎وأضاف السراج: "أعمل كصحفي وصانع افلام، وشريك مؤسس في شركة عين ميديا للإنتاج الإعلامي، فقدت جواز السفر الخاص بي بتاريخ 25/8/2018 أثناء تقديمه للحصول على فيزا في السفارة التركية عبر مكتب زوار الحرمين".



واستطرد السراج: "قمت منذ أكثر من عام بتقديم طلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد ومنذ تلك المدة الطويلة تُعيق ادارة الجوازات إصدار جواز سفر جديد بدل فاقد بحجة تعليق الأمر لدى المخابرات الفلسطينية بدون سبب رغم عدم انتمائي لأي حزب سياسي".



وختم: "كشخص طموح، فلقد فقدت العديد من الفرص في تمثيل فلسطين فنياً واعلامياً بالمشاركة في العديد من مهرجانات الأفلام وورشات العمل".



ووجه السراج مناشدته قائلاً: "بعد طول صمت وبعد محاولات مُجهدة لأكثر من عام واستنفاد كل الحلول مع المستويات الرسمية لحل هذه المشكلة والحصول على جواز سفر، فإنني أتوجه بطلب من سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه، العمل على حل قضيتي والتدخل لدى الجهات المعنية للحصول على جواز سفر فلسطيني والذي هو حق كل مواطن".



رام الله - دنيا الوطنحُرم المواطن رشدي يحيى السراج من حقيق حلمه بالمشاركة في برنامج Talents Beirut بسبب حرمانه من إصدار جواز سفر له.