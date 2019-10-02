طالب طب يُناشد الجميع: راتب والدي لا يتجاوز 800 شيكل ويعيل 8 أفراد

وجه طالب جامعي يدرس الطب في مصر، مناشدة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها جاء فيها:









حيث أن والدي متقاعد ويعيل أسرة مكونة من 8 أفراد اثنين منها بمرحلة التعليم الجامعي، وتثاقلت عليه الديون حتى يستطيع أن يوفر لنا رسومنا الدراسية ومستلزماتنا المعيشية ، مع العلم أن راتبه التقاعدي لا يتجاوز800 شيكل بعد خصومات البنك

بسبب القروض.





لقد ضاقت بنا الدنيا ذرعا، ومن خلال موقع "دنيا الوطن" أوجه مناشدتي للجميع من أجل مساعدتي في تحقيق هدفي وحلمي الذي أسعى إليه من الصغر.



للتواصل/ 0595541721





رام الله - دنيا الوطن"أنا ابنكم الطالب (م . م) من سكان مدينة خانيونس أدرس بكلية الطب في جامعة القاهرة، حيث أنني إستكملت خمس سنوات من الدراسة بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف بفضل الله وتوفيقه رغم الظروف الصعبة والقاسية، وتبقي لي السنة الأخيرة ، ولا أخفي عليكم أبداً ظروف الحالة المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأهل والتي جعلت حلمي في استكمال تعليمي صعب المنال، حيث دفعتني لمغادرة القاهرة والعودة للوطن لحين تيسر الظروف من أجل ذلك ، مع العلم انه تم ادراج اسمي ضمن كشوفات السفر الحالية ولم استطع بعد توفير مستلزمات ومصاريف السفر ولا حتى رسومي الدراسية ومصاريفي الشخصية.