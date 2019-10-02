"تنفيذي" القدس يقرر تفعل الدور الفلسطيني في "قلنديا" وتنظيم السير





القدس - دنيا الوطنأوصى المجلس التنفيذي لمحافظة القدس، على ضرورة ان يكون للجانب الفلسطيني دورًا اساسيا في منطقة قلنديا والعمل على تنظيم حركة السير بما يضمن تسهيل الحركة على الفلسطينيين، والزام الجانب الاسرائيلي بعدم اهمال الطلب الفلسطيني بافتتاح شارع سطح مرحبا – القدس، والذي من شأنه ان يحد من أزمة السير الخانقة في منطقة قلنديا والتي يتسبب بها الحاجز الاحتلالي.واوصى المجلس التنفيذي الذي عقد صباح اليوم في مقر المحافظة بضاحية البريد جلسة له ترأسها نائب المحافظ عبد الله صيام بضرورة التركيز على مشاكل التعليم في القدس، والعمل على بعض قضايا الشارع المقدسي الاجتماعية.وكان صيام، بحسب تصريح وصل "دنيا الوطن" قد وضع الحضور بالمشهد المقدسي والاوضاع التي تعيشها محافظة القدس بكافة قطاعاتها مستعرضا برنامج المجلس التنفيذي، والهدف العام من الإجتماع والذي ركز على عرض الوضع العام في مدينة ومحافظة القدس، ودور لجان السلامة العامة ولجان الاختصاص الأخرى في المتابعات المطلوبة في المنطقة، وبحث اخرالترتيبات اللازمة على دوار قلنديا والاستعداد لفصل الشتاء، اسناد خيمة الصمود في برية السواحرة والاستعداد لموسم قطف الزيتون.واستعرض اعضاء المجلس كل في مجاله انجازاتهم والمشاكل التي تعترض عملهم ، فقد ذكر مدير التربية والتعليم في ضواحي القدس محمد سامي مخالفة، مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم من اعتداء على المدارس، وضرورة استبعاد الحلول العشائرية، بالإضافة إلى حالات الاعتداء على الطلاب من قبل المعلمين وخاصة ان نهج الوزارة يرتكز على الاصلاح، وليس العقاب للطلاب.فيما أكد مدير التنمية الاجتماعية،على ضرورة التركيز على المشاكل التي ظهرت في الاونة الاخيرة بما فيها الجرائم الالكترونية، وبعض الظواهر الخطيرة مثل قضايا التحرش، والمخدرات، والسلاح.واقترح نائب محافظ محافظة القدس الاجتماع على أن يكون يوم الثلاثاء القادم جولة ميدانية لدراسة الوضع العام بالاضافة للترتيب لاجتماع عاجل بحيث توضع الخطة المناسبة ما بين المحافظة، وبلدية الرام، والحكم المحلي، والاشغال العامة.