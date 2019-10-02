شاهد: طالبت بإقالتها والاعتذار.. حماس تُعلّق على تصريحات وزيرة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة (حماس) على تصريحات وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، والتي كانت حول كيفية فحص الفتيات لسرطان الثدي.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، عبر (فيسبوك): إن "حديث وزيرة الصحة في حكومة اشتية مي كيلة، حول طريقة الكشف عن سرطان الثدي معيب جداً".
وأضاف برهوم: "الحديث فيه إهانة للمرأة الفلسطينية الماجدة عنوان الصبر والعطاء وإهانة لوزارة الصحة وللطواقم الطبية بشكل خاص، سواءً بقصد أبو بدون قصد"، مطالباً إياها بالاعتذار رسمياً للمرأة الفلسطينية، واقالتها فوراً من منصبها.
يذكر، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، لوزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، وهي تتحدث عن كيفية الفحص الذاتي لسرطان الثدي لدى النساء.
قالت الكيلة، خلال ندوة عقدت برام الله لإطلاق فعاليات أكتوبر الوردي، الخاصة بسرطان الثدي: إنه "يجب على النساء الدخول إلى الحمام مرة في الأسبوع، وتقوم بالتحسس على نفسها، بدلًا من أن يُحسس عليها الآخرون".
بدورها، أصدرت الكيلة توضحياً قالت فيه: "أود توضيح حديثي اليوم حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي حيث أنني حاولت أن أستخدم بلغة بسيطة لشرح هذا الفحص".
وأضافت الكيلة: "قد يكون بأنه تم فهم ما قلته بشكل مختلف لما أقصد، بالنهاية أنا إمرأة وطبيبة وأحترم كل الآراء واحترم العادات".
وتابعت: "لكم جميعاً كل التقدير والاحترام، ولنعمل جميعاً من أجل هدف واحد وهو مكافحة سرطان الثدي، مع احترامي ومودتي".
شاهد تصريحات وزيرة الصحة
قالت الكيلة، خلال ندوة عقدت برام الله لإطلاق فعاليات أكتوبر الوردي، الخاصة بسرطان الثدي: إنه "يجب على النساء الدخول إلى الحمام مرة في الأسبوع، وتقوم بالتحسس على نفسها، بدلًا من أن يُحسس عليها الآخرون".
بدورها، أصدرت الكيلة توضحياً قالت فيه: "أود توضيح حديثي اليوم حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي حيث أنني حاولت أن أستخدم بلغة بسيطة لشرح هذا الفحص".
وأضافت الكيلة: "قد يكون بأنه تم فهم ما قلته بشكل مختلف لما أقصد، بالنهاية أنا إمرأة وطبيبة وأحترم كل الآراء واحترم العادات".
وتابعت: "لكم جميعاً كل التقدير والاحترام، ولنعمل جميعاً من أجل هدف واحد وهو مكافحة سرطان الثدي، مع احترامي ومودتي".
شاهد تصريحات وزيرة الصحة
التعليقات