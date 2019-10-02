شاهد: طالبت بإقالتها والاعتذار.. حماس تُعلّق على تصريحات وزيرة الصحة

رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة (حماس) على تصريحات وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، والتي كانت حول كيفية فحص الفتيات لسرطان الثدي.





وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، عبر (فيسبوك): إن "حديث وزيرة الصحة في حكومة اشتية مي كيلة، حول طريقة الكشف عن سرطان الثدي معيب جداً".





وأضاف برهوم: "الحديث فيه إهانة للمرأة الفلسطينية الماجدة عنوان الصبر والعطاء وإهانة لوزارة الصحة وللطواقم الطبية بشكل خاص، سواءً بقصد أبو بدون قصد"، مطالباً إياها بالاعتذار رسمياً للمرأة الفلسطينية، واقالتها فوراً من منصبها.



