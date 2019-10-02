(BCI) تُوضح حقيقة عمل سامسونج العالمية رسمياً في غزة

وقالت الشركة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه لا يوجد في الوقت الحالي تواجد رسمي وكامل للشركة على أرض قطاع غزة"، مشيرةً إلى أنها في خضم الترتيبات للتواجد هناك بأسرع وقت ممكن.







وأضافت الشركة: "في حال جاهزية الموضوع، سيتم إعلام حضرتكم والجميع، بصيغة التواجد وآليات العمل المتبع، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل حال جاهزيتها".





وتابعت: "الآن يتواجد بقطاع غزة الأجهزة الخاصة بالشركة، وذلك عن طريق تجار معتمدين، ويجري حالياً الترتيب لاعتماد مركز صيانة خاص بالشركة في القطاع، وحسب المواصفات العالمية المعتمدة من شركة سامسونج الأم".

خاص دنيا الوطننفت شركة (BCI) الوكيل الرسمي لشركة سامسونج العالمية الكورية للهواتف الذكية في فلسطين، ما يجري تداوله حول بدء عمل الشركة رسمياً في قطاع غزة.