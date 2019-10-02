شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة لـ"دنيا الوطن": لن تتم إعادة إدخال "الأعلاف المُرجعة" للقطاع

الزراعة بغزة لـ"دنيا الوطن": لن تتم إعادة إدخال "الأعلاف المُرجعة" للقطاع
أعلاف - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
علّقت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء على مطالبات مزارعي المواشي بالقطاع، بإعادة إدخال العلف إلى مزارعهم. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، أدهم بسيوني في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن الوزارة قبل شهر أصدرت جملة إجراءات لحماية قطاع الدواجن والإنتاج الحيواني في قطاع غزة بشكل عام، والإجراءات تبدأ بعملية ترخيص مزارع الدواجن بشكل مجاني، ومتابعة البيض المُدخل، وفحصه مخبرياً، ومنع الأعلاف المرجعة. 

وأضاف: الأعلاف المرجعة هي مخلفات مصانع الاحتلال، حيث تم منعها، لأنه لا يجوز أن تتعامل إسرائيل مع قطاع غزة، وكأنه سلة مهملات.

وتابع: منعنا إدخال الأعلاف المُرجعة، حتى أن بعض التجار يقوم بإرجاع الأعلاف وتوزيعها على مربي الدواجن، وهذا يؤدي إلى خلل اقتصادي كبير، ولا يُعطي النتيجة المطلوبة. 

وشدّد بسيوني على أن هذا الأمر أيضاً يسبب مشاكل في الدواجن الناتجة، وخسائر لدى المربين، ولهذا السبب منعنا إدخال الأعلاف المرجعة. 

وقال: ما يتم دخوله من أعلاف يتم فحصها مخبرياً بقطاع غزة،  وإذا كانت مطابقة للمواصفات، فلا يوجد إشكالية في ذلك، أما قضية الأعلاف المُرجعة، لن يُسمح لها بدخول قطاع غزة.

وكان مربو (المواشي) بغزة، نظموا وقفة تضامنية من جميع المحافظات، أمام مقر وزارة الزراعة في شارع المشتل، مطالبين الوزارة بإعادة إدخال العلف لمزارعهم لـ "المواشي والأبقار".

حيث طالب أحد المزارعين التجار في تجارة الأعلاف، عدي النجار من سكان خانيونس، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لفرز المنتجات التي تصل لمزرعة الدواجن، وليست للمواشي والأبقار والأغنام.

كما طالب بحماية التجار من غلاء العلف المستورد لهم وتقليل الأسعار، الأمر الذي تسبب للمزارعين بمخاسر، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث يقومون بدفع مبالغ بقيمة 1700 شيكل بدل 1200 شيكل لطن العلف.

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