مصطفى بكري: حماس ستفعل المُستحيل لعدم إجراء انتخابات بغزة

النائب في مجلس النواب المصري مصطفى بكري

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال النائب في مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إنه بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإجراء الانتخابات العامة، بدأت الحركة بإصدار تصريحات تصنف على أنها تسويفية، لإبقاء حكمها في قطاع غزة، فهي تعتبر نفسها الوصي وصاحبة الولاية على القطاع.



وأكد بكري لـ"دنيا الوطن"، أن حماس ستختلق الأعذار من أجل عدم إجراء الانتخابات بقطاع غزة، وستفعل المستحيل لإطالة أمد حكمها للقطاع، لأنها لا تريد رؤية نفسها بدون هذا الحكم، مضيفًا: "سواءً أرادت حماس أم لم تُرد يجب إجراء الانتخابات؛ ليقول الشعب الفلسطيني كلمته".



وأوضح أن مصر تعمل بهدف إحلال المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وليس معنى أنه سيتم الذهاب إلى الانتخابات أن تنسحب مصر من ملف المصالحة، بالعكس الجميع يُريد أن يتم تحقيق أقصر الطرق لإنهاء الانقسام، وهذا ممكن عبر الانتخابات.



كما نفى البرلماني المصري، أن تكون بلاده تريد إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، بأن تكون الضفة بيد الرئيس عباس، وغزة بيد حماس، مبينًا أن القاهرة وقفت طوال الفترة الماضية لمنع التقسيم، والانفكاك بين المنطقتين، ولتوحيد الشعب الفلسطيني.