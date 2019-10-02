شؤون فلسطينية

المستشار براك: عازمون على الترشح لرئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد

المستشار براك: عازمون على الترشح لرئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المستشار الدكتور أحمد براك، رئيس هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عن بدء الاتصالات بغرض حشد التأييد العربي والدولي؛ لترأس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين، منصب رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة في الدورة المقبلة.

وقال براك، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" خلال توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة مكافحة الفساد والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة): "لقد أبلغنا العديد من الأطراف العربية والدولية، برغبتنا الترشح لهذا المنصب المهم، لاسيما أن دولة فلسطين كانت من أولى الدول العربية، التي عملت على تأسيس هيئة مكافحة الفساد، وفق قانون مكافحة الفساد.

وأضاف: "إننا في هيئة مكافحة الفساد نحرص على توسيع قاعدة الشراكة وإتاحة المجال أمام جميع المؤسسات في دولة فلسطين للمشاركة في تنفيذ أنشطة وبرامج وسياسات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقرر أن تغطي الأعوام 2020- 2022 "، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة مع مركز(مساواة) تساهم في إحالة البلاغات والشكاوى للهيئة وإمكانية متابعة نتائجها مع الجهات المختصة في الهيئة.

وتابع براك: "هيئة مكافحة الفساد تسعى لتنفيذ مهامها في جميع محافظات الوطن، وتعزيز علاقة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بما يعزز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بكافة أنواعه وأينما وجد في فلسطين.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) د. طالب عوض، بجهود هيئة مكافحة الفساد، التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال مكافحة الفساد، وقال: "توقيع هذه المذكرة تتيح لمؤسسات المجتمع المدني توسيع نطاق عملها في مكافحة الفساد، خاصة أن المركز عضو فاعل في الشبكة العربية لمكافحة الفساد، وينفذ مشاركة متنوعة في جميع محافظات الوطن، بما في ذلك في قطاع غزة.

وحسب بنود مذكرة التفاهم فقد اتفق الفريقان على التعاون فيما بينهما من خلال تضمين خطة مركز (مساواة) ما يُسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022 وتزويد الفريق الأول بنسخة عنها، وإجراء دارسة حول البيئة الناظمة لمحاكمات جرائم الفساد، وسُبل تطويرها بما يضمن مكافحة ناجعة للفساد، وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة، وعدم إفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب، وضمان استرجاع الأموال الناشئة عن جرائم الفساد على الصعيد الوطني.

كما تؤكد المذكرة على همية تعزيز الجوانب التوعوية والوقائية (الملكة القانونية) للمحامين/ات و القانونين/ات والفاعلين/ات المجتمعين في قانون مكافحة الفساد بما يتسق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وبما يضمن ويُفعل الرقابة على الأداء والتشريع، ويُعزز من الشراكة في إنجاز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 بما يتسق والهدفين 16، و5 من خطة التنمية المستدامة الدولية 2030، بوصف الفريقين أعضاء فاعلين في الوطني لتحقيق الهدفين 16، و5 من أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم جلسات مساءلة مجتمعية بخصوص مواضيع لها علاقة باختصاص الفريقين.

أخبار ذات صلة

البرغوثي: مبادرة الفصائل تمثل فرصة أخيرة وغير ذلك فالانتخابات هي الحل

البرغوثي: مبادرة الفصائل تمثل فرصة أخيرة وغير ذلك فالانتخابات هي الحل

مواطن من الخليل يُناشد الرئيس: ابني مُصاب بالسرطان ولا أملك ثمن علاجه

مواطن من الخليل يُناشد الرئيس: ابني مُصاب بالسرطان ولا أملك ثمن علاجه

مُواطن يخسر حلمه بسبب حرمانه من جواز السفر.. مناشدة للرئيس واشتية

مُواطن يخسر حلمه بسبب حرمانه من جواز السفر.. مناشدة للرئيس واشتية

طالب طب يُناشد الجميع: راتب والدي لا يتجاوز 800 شيكل ويعيل 8 أفراد

طالب طب يُناشد الجميع: راتب والدي لا يتجاوز 800 شيكل ويعيل 8 أفراد

&#34;تنفيذي&#34; القدس يقرر تفعل الدور الفلسطيني في &#34;قلنديا&#34; وتنظيم السير

"تنفيذي" القدس يقرر تفعل الدور الفلسطيني في "قلنديا" وتنظيم السير

شاهد: طالبت بإقالتها والاعتذار.. حماس تُعلّق على تصريحات وزيرة الصحة

شاهد: طالبت بإقالتها والاعتذار.. حماس تُعلّق على تصريحات وزيرة الصحة

شاهد كيف دعمت مساجد غزة مريضات سرطان الثدي؟

شاهد كيف دعمت مساجد غزة مريضات سرطان الثدي؟

&#34;التربية&#34; تؤكد على توسيع التعاون مع &#34;المجلس النرويجي&#34;

"التربية" تؤكد على توسيع التعاون مع "المجلس النرويجي"

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

مواطن من الخليل يُناشد الرئيس: ابني مُصاب بالسرطان ولا أملك ثمن علاجه

مواطن من الخليل يُناشد الرئيس: ابني مُصاب بالسرطان ولا أملك ثمن علاجه

مُواطن يخسر حلمه بسبب حرمانه من جواز السفر.. مناشدة للرئيس واشتية

مُواطن يخسر حلمه بسبب حرمانه من جواز السفر.. مناشدة للرئيس واشتية

طالب طب يُناشد الجميع: راتب والدي لا يتجاوز 800 شيكل ويعيل 8 أفراد

طالب طب يُناشد الجميع: راتب والدي لا يتجاوز 800 شيكل ويعيل 8 أفراد

&#34;تنفيذي&#34; القدس يقرر تفعل الدور الفلسطيني في &#34;قلنديا&#34; وتنظيم السير

"تنفيذي" القدس يقرر تفعل الدور الفلسطيني في "قلنديا" وتنظيم السير

&#34;التربية&#34; تؤكد على توسيع التعاون مع &#34;المجلس النرويجي&#34;

"التربية" تؤكد على توسيع التعاون مع "المجلس النرويجي"

المستشار براك: عازمون على الترشح لرئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد

المستشار براك: عازمون على الترشح لرئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد

&#34;الأزهر&#34; تكرم الباحث جهاد أسعد بمناسبة فوزه كباحث منفرد بجائزة زهير حجازي

"الأزهر" تكرم الباحث جهاد أسعد بمناسبة فوزه كباحث منفرد بجائزة زهير حجازي

&#34;مسارات&#34;: اقتصاديون يدعون إلى تبني مقاربات اقتصادية تعتمد على الذات وتعزز الصمود

"مسارات": اقتصاديون يدعون إلى تبني مقاربات اقتصادية تعتمد على الذات وتعزز الصمود

منوعات

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: &#34;الزمن غدار&#34;

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: "الزمن غدار"

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

نورة العميري بتعليق صادم: &#34;قميصي أغلى من صالة بيتكم&#34; وعدد السيارات التي تمتلكها

نورة العميري بتعليق صادم: "قميصي أغلى من صالة بيتكم" وعدد السيارات التي تمتلكها

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة &#34;سيارة ونصف السيارة&#34;

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة "سيارة ونصف السيارة"

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:&#34;هو ده البرنامج الجديد&#34;؟

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:"هو ده البرنامج الجديد"؟

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: &#34;منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين&#34;

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: "منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين"

عربي

الكشف عن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس

الكشف عن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس

شاهد: الأمطار تغمر السعودية مبكراً

شاهد: الأمطار تغمر السعودية مبكراً

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل من التحقيقات بمقتل جمال خاشقجي

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل من التحقيقات بمقتل جمال خاشقجي

إضراب المعلمين بالأردن يدخل أسبوعه الرابع وسِجَال متواصل بين الحكومة والنقابة

إضراب المعلمين بالأردن يدخل أسبوعه الرابع وسِجَال متواصل بين الحكومة والنقابة