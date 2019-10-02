جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بـ 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث

مجلس العموم البريطاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: إن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر بغض النظر عما سيحدث.



وقال جونسون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: إن بريطانيا، قدّمت تنازلات في مقترح اتفاق (بريكست) وعلى الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات أيضاً.



وأضاف: أن خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية.



وصوتت بريطانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري عام 2016، غير أن محادثات الخروج تواجه مأزقاً.