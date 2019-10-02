دولي

جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بـ 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث

جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بـ 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث
مجلس العموم البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: إن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر بغض النظر عما سيحدث.

وقال جونسون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: إن بريطانيا، قدّمت تنازلات في مقترح اتفاق (بريكست) وعلى الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات أيضاً.

وأضاف: أن خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية.

وصوتت بريطانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري عام 2016، غير أن محادثات الخروج تواجه مأزقاً.

أخبار ذات صلة

الكتلة اليمينية بإسرائيل تلجأ لمحاولة إقناع ليبرمان قبل إعادة نتنياهو التفويض

الكتلة اليمينية بإسرائيل تلجأ لمحاولة إقناع ليبرمان قبل إعادة نتنياهو التفويض

إيران تضع شرطاً لاستقبال السعودية بـ &#34;الأحضان&#34;

إيران تضع شرطاً لاستقبال السعودية بـ "الأحضان"

حقائق عن سور الصين العظيم

حقائق عن سور الصين العظيم

شاهد: سقوط فأر على الصحفيين من سقف البيت الأبيض

شاهد: سقوط فأر على الصحفيين من سقف البيت الأبيض

روحاني: لا نثق بالإدارة الأمريكية الحالية ونقبل المقترحات الأوروبية للحل

روحاني: لا نثق بالإدارة الأمريكية الحالية ونقبل المقترحات الأوروبية للحل

(يسرائيل هيوم): غرض غانتس من إلغاء اجتماعه بنتنياهو إضعافه وتحقيره

(يسرائيل هيوم): غرض غانتس من إلغاء اجتماعه بنتنياهو إضعافه وتحقيره

مؤسس (فيسبوك) يتعهد بحرب مع الحكومة الأمريكية ضد تفكيك الموقع

مؤسس (فيسبوك) يتعهد بحرب مع الحكومة الأمريكية ضد تفكيك الموقع

&#34;بوان ماهاراني&#34; امرأة ترأس البرلمان الإندونيسي

"بوان ماهاراني" امرأة ترأس البرلمان الإندونيسي

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تؤكد على توسيع التعاون مع &#34;المجلس النرويجي&#34;

"التربية" تؤكد على توسيع التعاون مع "المجلس النرويجي"

المستشار براك: عازمون على الترشح لرئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد

المستشار براك: عازمون على الترشح لرئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد

&#34;الأزهر&#34; تكرم الباحث جهاد أسعد بمناسبة فوزه كباحث منفرد بجائزة زهير حجازي

"الأزهر" تكرم الباحث جهاد أسعد بمناسبة فوزه كباحث منفرد بجائزة زهير حجازي

&#34;مسارات&#34;: اقتصاديون يدعون إلى تبني مقاربات اقتصادية تعتمد على الذات وتعزز الصمود

"مسارات": اقتصاديون يدعون إلى تبني مقاربات اقتصادية تعتمد على الذات وتعزز الصمود

بلدية الخليل تُشارك في معرض للكتاب ومؤتمر للمكتبات العامة في عَمّان

بلدية الخليل تُشارك في معرض للكتاب ومؤتمر للمكتبات العامة في عَمّان

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

المستهلك: استيراد زيتون التخليل لا يؤثر على المحصول البلدي

المستهلك: استيراد زيتون التخليل لا يؤثر على المحصول البلدي

ساحة الكارتينغ في (أريحا) تحتضن الجولة الختامية من بطولة فلسطين لسباق السرعة

ساحة الكارتينغ في (أريحا) تحتضن الجولة الختامية من بطولة فلسطين لسباق السرعة

منوعات

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: &#34;الزمن غدار&#34;

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: "الزمن غدار"

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

نورة العميري بتعليق صادم: &#34;قميصي أغلى من صالة بيتكم&#34; وعدد السيارات التي تمتلكها

نورة العميري بتعليق صادم: "قميصي أغلى من صالة بيتكم" وعدد السيارات التي تمتلكها

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة &#34;سيارة ونصف السيارة&#34;

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة "سيارة ونصف السيارة"

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:&#34;هو ده البرنامج الجديد&#34;؟

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:"هو ده البرنامج الجديد"؟

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: &#34;منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين&#34;

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: "منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين"

عربي

شاهد: الأمطار تغمر السعودية مبكراً

شاهد: الأمطار تغمر السعودية مبكراً

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل من التحقيقات بمقتل جمال خاشقجي

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل من التحقيقات بمقتل جمال خاشقجي

إضراب المعلمين بالأردن يدخل أسبوعه الرابع وسِجَال متواصل بين الحكومة والنقابة

إضراب المعلمين بالأردن يدخل أسبوعه الرابع وسِجَال متواصل بين الحكومة والنقابة

شاهد: استمرار احتجاجات &#34;باقونا الحرامية&#34; بالعراق والأمم المتحدة تُعلق

شاهد: استمرار احتجاجات "باقونا الحرامية" بالعراق والأمم المتحدة تُعلق