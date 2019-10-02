"الأزهر" تكرم الباحث جهاد أسعد بمناسبة فوزه كباحث منفرد بجائزة زهير حجازي

تكريم الباحث جهاد أسعد

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غزة - دنيا الوطن

كرمت عمادة البحث العلمي بجامعة الأزهر- غزة الباحث جهاد أسعد، خريج قسم الفيزياء بكلية العلوم؛ بمناسبة فوزه كباحث منفرد بجائزة زهير حجازي للبحث العلمي المتميز 2019 عن فئة العلوم الأساسية، وذلك بمقر العمادة، وبحضور الأستاذ الدكتور حسين الهنداوي، عميد البحث العلمي، والأستاذة الدكتورة أمل الكحلوت، عميد الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور ناجي الداهودي، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم.



وجاء البحث الفائز بعنوان تطوير خلايا شمسية من نوع بروفسكايت، بإشراف الداهودي، والكحلوت، وهو بحث متميز كونه الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية.



واعتبر الهنداوي، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" هذا الفوز إنجازاً لكلية العلوم والبحث العلمي بالجامعة، وتعبيراً عن جودة العملية التعليمية وأصالتها، داعياً الجهات المسؤولة بتطبيق نتائج هذا النوع من الأبحاث بما يخدم مجالات الطاقة المتجددة في فلسطين، كما حث الباحث على المزيد من العمل لتطوير موضوع البحث، مؤكداً على رسالة العمادة الرامية لتنشيط وتشجيع البحث العلمي الهادف.



الجدير بالذكر، أن هذا البحث هو نتاج المجموعة البحثية "مجموعة هندسة علوم المواد" في مختبر تكنولوجيا النانو بكلية العلوم؛ بإدارة الأستاذ الدكتور الداهودي، ومجموعة من الباحثين المميزين من جامعة الأزهر- غزة، والتي فازت بمجموعة من المشاريع الممولة منها: منحة ابحث، ومنحة مشروع التعاون الفلسطيني الألماني، ومنحة مشروع المقدسي الفرنسي الممولة لبحث الطالب جهاد أسعد.