كيف ستناقش اللجنة التنفيذية غداً الخميس الانتخابات الداخلية؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها غداً الخميس، الوضع السياسي، بما في ذلك التحديات القائمة سواء التي كانت مطروحة خلال الفترة الماضية، أو المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والموقف الأمريكي العدائي.



وقال الصالحي لـ"دنيا الوطن": "ستبحث اللجنة كذلك الانتخابات الفلسطينية التي من الضروري المضي للوصول إلى تحقيقها، لتحقيق التفاهم الداخلي، باعتبار أن الانتخابات هي معركة سياسية ضد الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في وحدة الأرض الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".



وأضاف الصالحي: "الانتخابات هي تطوير للتجربة الديمقراطية الفلسطينية"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن القوى المختلفة سبق لها أن دعت لانتخابات، وبالتالي من المهم البحث في كيفية الوصول إلى إنجاح الانتخابات بنجاح الجميع، وبما يجعلها أداة مهمة لإنهاء الانقسام، وكذلك في تطوير النظام السياسي.



وفي السياق ذاته، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الانتخابات العامة، هي انتخابات السلطة التشريعية والرئاسية، لافتاً إلى أن الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، كما كان متفقاً عليه يمكن أن تكون خطوة مكملة للتشريعية والرئاسية.



وقال: "انتخابات السلطة التشريعية تتلاءم مع الوجهة الفلسطينية في اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، ولكن هذا الاعتراف يحتاج إلى الحنكة الداخلية الفلسطينية، بما لا يحول دون إجراء الانتخابات للسلطة التشريعية والرئاسية".