بلدية الخليل تُشارك في معرض للكتاب ومؤتمر للمكتبات العامة في عَمّان











الخليل - دنيا الوطنشاركت بلدية الخليل، ممثلةً بعضو المجلس البلدي غسان الرجبي ومدير دائرة الأنشطة الثقافية والشبابية محمود أبو صبيح وأمين مكتب بلدية الخليل العامة سامي النتشة في مؤتمر بعنوان "المكتبة محرك للتغيير" في العاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم من مؤسسة عبد الحميد شومان، وبمشاركة عدد من المكتبيين من الأردن وفلسطين.ونقل الرجبي، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" تحيات رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، مؤكداً اهتمام بلدية الخليل بالمكتبات العامة، كونها مصدراً للمعلومات والمعرفة وتتيح خدماتها لكافة المواطنين دون استثناء، موضحاً الدور الكبير الذي تلعبه المكتبات في ثقافة الشعوب والبحث والاطلاع، لافتاً إلى أنّ رئيس البلدية والمجلس البلدي يولون اهتماماً كبيراً في تطوير الخدمات المقدمة في المكتبة العامة، حيث تم تخصيص موقعاً استراتيجياً في وسط المدينة وعلى الشارع العام كمكتبة عامة بطريقة عصرية (شارع الثقافة)، شاكراً مؤسسة شومان على إتاحة الفرصة للمشاركين بالاطلاع على آخر إصدارات دور النشر المشاركة في المعرض، ودورهم الكبير في دعم المكتبات العامة ومكتبة بلدية الخليل بشكلٍ خاص.بدوره، أوضح أبو صبيح، أهمية المشاركة في هذه الفعاليات، خاصةً في مجال تبادل الخبرات مع المؤسسات العربية والأردنية على حدٍ سواء، مشيراً إلى أنّ البلدية تُعنى بتزويد المكتبات العامة التابعة لها بأحدث المؤلفات والكتب والمصادر بأنواعها المختلفة، مؤكداً حرص البلدية على تطوير الخدمات المقدمة لرواد المكتبات العامة من خلال تنفيذ برامج أنشطة وفعاليات مختلفة من شأنها جذب القرّاء وتشجيعهم على زيارة المكتبات العامة في ظل الغزو التكنولوجي للمجتمع الفلسطيني وعزوفهم عن القراءة.وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، زار وفد بلدية الخليل عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية أهمها مركز هيا الثقافي ومؤسسة عبد الحميد شومان، وذلك للتباحث في سُبل تعزيز التعاون المشترك.