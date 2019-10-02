ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال، بينهم أسيرة، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري.



وقال مصادر إعلامية، إن الأسرى المضربين هم: الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاماً)، من دورا جنوب الخليل، حيث يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (81) على التوالي.



والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من قرية أبو ديس شرق القدس، المضرب عن الطعام منذ (71) يوماً.



إضافة للقيادي في الجهاد الإسلامي طارق قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (64) يومًا.



كما ويواصل الأسير مصعب توفيق الهندي (28 عاماً) من قرية تل قضاء نابلس الإضراب لليوم التاسع على التوالي.



إلى ذلك، تواصل الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاماً) من الأردن، إضرابها عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.



وكذلك يواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي.