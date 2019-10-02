ساحة الكارتينغ في (أريحا) تحتضن الجولة الختامية من بطولة فلسطين لسباق السرعة











أريحا - دنيا الوطنتبدأ عند الساعة السادسة من مساء غد الخميس منافسات سباق الدرفت الرابع الذي ينظمه الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية في ساحة الكارتينغ في مدينة أريحا تحت رعاية اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الاولمبية وبدعم من شركة جوال والكتروتيك والعجاويوعند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة ستبدأ منافسات الجولة الختامية من بطولة فلسطين لسباقات سرعة السيارات لموسم 2019 بمشاركة 30 متسابقاً من أرجاء الوطن لتحديد بطل الجولة وبطل ابطال فلسطين لموسم 2019.فتحت عنوان الإثارة والندية والتشويق، يتنافس السائقين البالغ عددهم 25 متسابقاً على المراكز الأولى في جولتين وجولة ثالثة وأخيرة (توب تن) لأفضل 10 متسابقين يحققها السائقون في الأولى والثانية من أجل تحطيم الأرقام والوصول إلى منصات التتويج وحصد النقاط قبل اختتام موسم 2019 في الجولة الأخيرة للإعلان عن بطل فلسطيني لسباقات الدرفت لموسم 2019، التي ستقام يوم خلال الشهر المقبل في مدينة أريحا.وتبدو ملامح التنافس على اللقب في الجولة الرابعة لن تكون سهلة في ظل التنافس الكبير وتقارب الأفضلية بين المتسابقين وهو ما يعزز قدراتهم لتقديم الأفضل وإمتاع الجماهير التي ستحتشد من كافة أرجاء المحافظات الشمالية يوم السباق.في حين أن المنافسة ستكون لها طابع خاص في سباق السرعة لاحتدام المنافسة بين المتسابقين من اجل التتويج كبطل أبطال فلسطين لموسم 2019 في سباق السرعة.وأكد عبد الله الشعراوي، رئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية، أن المنافسة بين المتسابقين ستبلغ ذروتها بالسباق وأن الجماهير التي ستحتشد سيكون لها العلامة الفارقة في بث روح التحدي لدى المتسابقين من خلال تفاعلهم وتشجيعهم.وبين الشعراوي على أن سباق الدرفت له طابع خاص في رياضة المحركات كونه يعتمد على قدرة المتسابق في التحكم بالسيارة عند الانعطافات والمنحنيات بما يضمن توازن السيارة وعدم دورانها حول محورها والتي تعتمد بالأساس على خفة السيارة ورشاقة المتسابق كونها من فئة الدفع الخلفي.وأضاف الشعراوي على ان الاتحاد أنهى كافة الترتيبات الفنية والإدارية ووضع التعليمات والشروط المتعلقة بالسباق مؤكدا على أن الإعلان عن قائمة المشاركين الى جانب عملية التدقيق الإداري والفني وتوزيع الأرقام ومسار السباق على المتسابقين ستتم عن الساعة الثانية حتى الخامسة والنصف من بعد ظهر غد الخميس في ساحة الكارتينغ خلال الفحص الفني.وأشار الشعراوي على ان اتحاد رياضة السيارات خاطب الجهات المعنية للمشاركة بالسباق وإنجاح الحدث بدءاً من اللجنة الاولمبية مرورا بالأجهزة الأمنية (الشرطة-الأمن الوطني-الخدمات الطبية)، ووسائل الإعلام.وشكر الشعراوي اسرة اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية لتفانيهم بالعمل واخلاصهم ووصولهم للمراحل الختامية لاجندة العام 2019 وهذا يؤكد الانتماء والاخلاص.اللجان العاملة في السباقويشرف على السباق محمد نزال نائب رئيس الاتحاد وحكم حامد مدير السباقات ولجنة تحكيم مكونة من محمد عدوي ونبيل الكنش وجابر عاروري ومحمود صافي مساعد تحكيم، واحمد اللدادوة وعمر تحكيم الكتروني، يوسف افليفل تسجيل، ورامي خصيب واحمد شريف وسنان نجوم ومحمد شحام فحص فني للسيارات، وعامر مزعرو ضابط شؤون المتسابقين، وسامر الشني الموقف المغلق، وعوني مزعرو ومازن صلاح وعدي مزعرو وابراهيم حازم ومحمد السويطي ونور ابو شقرة مارشال، ومحمد أبو عرام ناطقاً رسمياً.