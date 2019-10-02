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شؤون فلسطينية

رئيس مجلس الأمن: لم ننفذ قراراً واحداً لصالح الفلسطينيين ونطالب فتح وحماس بالوحدة

رئيس مجلس الأمن: لم ننفذ قراراً واحداً لصالح الفلسطينيين ونطالب فتح وحماس بالوحدة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري، سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة اعتمدت منذ 1948 نحو 72 قراراً يتعلق بفلسطين وإسرائيل لم يطبق منها قرار واحد.

وأضاف ماتجيلا، وفق صحيفة (القدس العربي): "طلبنا من حركتي فتح وحماس أن يتحدوا و يرصوا صفوفهم وكذلك طلبنا من دول المنطقة أن توحد موقفها".

وأكد بصفته ممثلا لجنوب أفريقيا على أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية معروف للغاية، وتأييده للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة لا خلاف عليه، متابعاً: "المشكلة أن مجلس الأمن يعتمد القرارات ولا يتابعها وأنت تعرف الصعوبة داخل مجلس الأمن، أما موقف جنوب أفريقيا فهو لم يتغير وظل على تأييده للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نحن ما زلنا نعتقد أن الحل القائم على الدولتين ممكن، ونحن نؤيد أن تتمتع إسرائيل بالسلم ضمن حدود آمنة وكذلك فلسطين فمنذ عام 1947 اقر حل الدولتين، واحدة أنشئت خلال عامين والأخرى ما زالت لم تولد وهذا معيب لمجلس الأمن”.

وتابع: "نحن نؤمن أن علينا أن نقنع الإسرائيليين والفلسطينيين أن يجلسوا ويحلوا مشكلتهم بالحوار، لقد دعونا طرفي النزاع إلى جنوب أفريقيا وقلت لهم انظروا ماذا فعلنا وكيف حللنا النزاع بالحوار وأنتم كذلك تستطيعون حل النزاع بالحوار، العنف لا يولد إلا العنف وسيستمر العنف عبر الأجيال لمئة سنة قادمة".

واستطرد: "نأمل من هؤلاء الذين سيضعون خطة سلام على الطاولة أن تكون مناسبة للطرفين وأن يتقبلها الطرفان ويجلسا معاً وتحل المشكلة. الوقت يجري بسرعة وقد أضعنا كثيرا من الوقت، ونريد أن نرى السلام الحقيقي من أجل أولادهما".

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