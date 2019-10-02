الثقافة تُطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

تُطلق وزارة الثقافة، فعاليات يوم التراث الفلسطيني، الذي يصادف السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، تحت شعار "تراثنا يوحدنا" من محافظة الخليل، وتمتد لتشمل كافة محافظات الوطن والشتات عبر سلسلة فعاليات تراثية ثقافية متنوعة.



وتسعى وزارة الثقافة من إقامة الفعاليات؛ للحفاظ على المورث الثقافي المادي وغير المادي، وتناقله عبر الأجيال الشابة، وحماية الهوية الفلسطينية من الطمس والتزوير والسرقة، في ظل مساعي الاحتلال لتهويد التراث الفلسطيني ونسبه له.



وتتمثل الفعاليات المركزية التي تنظمها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الثقافية والأهلية والبلديات، بتنظيم ندوات تراثية، وعرض للزي الشعبي الفلسطيني، بالإضافة إلى الدبكة الشعبية ومعرض الصناعات اليدوية التراثية النسوية، الذي تنظمه وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة.