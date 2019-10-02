بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر معبر رفح

وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة 20، من كشف (9/18)، بالإضافة إلى الحافلتين: الأولى (جوازات مصرية)، والثانية من الكشف الجديد (10/2).





وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، بالتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.





كما دعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.