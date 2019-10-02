الشرطة تضبط 510 قطع اثرية في أريحا

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أريحا - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم 510 قطعة يشتبه انها اثرية وهي عبارة عن 487 قطعة نقدية معدنية و23 قطعة فخارية في محافظة أريحا .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن فرع شرطة السياحة والاثار في أريحا ضبط القطع الاثرية بعد تفتيش لمركبة في مدينة اريحا اصولا، واوقفت الشرطة شخصان مشتبه بهما بترويج الاثار من خارج المحافظة، حيث تم تنظيم محضر ضبط رسمي وتوقيف المشتبه بهما.



وقد تم احالة المشتبه بهما لجهات الاختصاص مع المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول.