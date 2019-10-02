الكتلة اليمينية بإسرائيل تلجأ لمحاولة إقناع ليبرمان قبل إعادة نتنياهو التفويض

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن حزب (الليكود) الحاكم، أن

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في لقائه مع قادة الأحزاب اليمينية، أكد أنه سيواصل التفاوض مع (أزرق أبيض)، فيما لم يقرر بعد إعادة التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.



وقال موقع (0404): إنه قبل أن يتخذ نتنياهو قرارًا بإعادة تفويض تشكيل الحكومة إلى ريفلين، قرر زعماء الكتلة اليمينية (البلوك) تجربة خيار محاولة إقناع، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، للانضمام للحكومة.



وكانت مصادر في حزب (أزرق أبيض)، أكدت أن الغرض من إلغاء الاجتماع ما بين زعيم الحزب بيني غانتس، ونتنياهو، هو تحقير الأخير.



وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) نقلًا عن مصادر (أزرق أبيض): إنه بعد إلغاء اجتماع غانتس- نتنياهو واجتماع طاقمي المفاوضات، فإن الغرض من إلغاء الاجتماعات إضعاف نتنياهو وتهميشه.