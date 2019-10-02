إزالة الألغام بمنطقة المغطس في أريحا تنتهي قريباً





أريحا - دنيا الوطنأعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام في وزارة الداخلية، أنه سيتم الانتهاء من إزالة الألغام بمنطقة المغطس في محافظ الأغوار خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس وبالشراكة مع المنظمة الدولية لإزالة الألغام هالو ترست (HALO trust).تشمل المرحلة الأولى التي تم تنظيفها من الألغام مساحة 136 دونماً من الأراضي المجاورة للمغطس الذي يعد منطقة دينية هامة للطوائف المسيحية في فلسطين والعالم والتي تضم ثماني (8) كنائس لمختلف الطوائف المسيحية وهو مايجذب عدد كبير من السياح إلى المنطقة من كافة أرجاء العالم كل عام.ويندرج هذا العمل، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، ضمن التأكيد على السيادة الفلسطينية لهذه المنطقة والذي يخدم توجهات الحكومة الفلسطينية لهذه المنطقة الساعية إلى تنشيط السياحة في المكان ويدعم خطة العنقود السياحي في أريحا والأغوار التي قدمها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وأكد عليها في جلسات الحكومة والتي كان آخرها الجلسة التي عقدت في الأغوار لتأكيد السيادة الفلسطينية عليها والحق الفلسطيني فيها.ومن الجدير بالذكر، أن عمليات إزالة الألغام في منطقة المغطس انطلق العمل بها في الشهور السبع الماضية وواجهت العديد من الصعوبات نظراً لعدم تقديم الأحتلال لخرائط توزيع الألغام في المكان، مما احتاج إلى جهد كبير من مركز مكافحة الألغام في وزارة الداخلية والشركاء والخبراء الدوليين البالغ عددهم عشرون خبيراً.وسيستمر العمل في منطقة الأغوار ومحيط منطقة المغطس التي تمتد على مساحة 500 دونم تم تقسيم العمل فيها على مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الثانية منها قريباً.