شؤون فلسطينية

إزالة الألغام بمنطقة المغطس في أريحا تنتهي قريباً

إزالة الألغام بمنطقة المغطس في أريحا تنتهي قريباً
منطقة المغطس في أريحا
أريحا - دنيا الوطن
أعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام في وزارة الداخلية، أنه سيتم الانتهاء من إزالة الألغام بمنطقة المغطس في محافظ الأغوار خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس وبالشراكة مع المنظمة الدولية لإزالة الألغام هالو ترست (HALO trust).

تشمل المرحلة الأولى التي تم تنظيفها من الألغام مساحة 136 دونماً من الأراضي المجاورة للمغطس الذي يعد منطقة دينية هامة للطوائف المسيحية في فلسطين والعالم والتي تضم ثماني (8) كنائس لمختلف الطوائف المسيحية وهو مايجذب عدد كبير من السياح إلى المنطقة من كافة أرجاء العالم كل عام.

ويندرج هذا العمل، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، ضمن التأكيد على السيادة الفلسطينية لهذه المنطقة والذي يخدم توجهات الحكومة الفلسطينية لهذه المنطقة الساعية إلى تنشيط السياحة في المكان ويدعم خطة العنقود السياحي في أريحا والأغوار التي قدمها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وأكد عليها في جلسات الحكومة والتي كان آخرها الجلسة التي عقدت في الأغوار لتأكيد السيادة الفلسطينية عليها والحق الفلسطيني فيها.

ومن الجدير بالذكر، أن عمليات إزالة الألغام في منطقة المغطس انطلق العمل بها في الشهور السبع الماضية وواجهت العديد من الصعوبات نظراً لعدم تقديم الأحتلال لخرائط توزيع الألغام في المكان، مما احتاج إلى جهد كبير من مركز مكافحة الألغام في وزارة الداخلية والشركاء والخبراء الدوليين البالغ عددهم عشرون خبيراً.

وسيستمر العمل في منطقة الأغوار ومحيط منطقة المغطس التي تمتد على مساحة 500 دونم تم تقسيم العمل فيها على مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الثانية منها قريباً.

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط 510 قطع اثرية في أريحا

الشرطة تضبط 510 قطع اثرية في أريحا

الكتلة اليمينية بإسرائيل تلجأ لمحاولة إقناع ليبرمان قبل إعادة نتنياهو التفويض

الكتلة اليمينية بإسرائيل تلجأ لمحاولة إقناع ليبرمان قبل إعادة نتنياهو التفويض

مجدلاني: مساهمة اليابان تمكن من تحقيق الأمن الغذائي لنحو ألف شخص

مجدلاني: مساهمة اليابان تمكن من تحقيق الأمن الغذائي لنحو ألف شخص

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه شعوذات فريق ترامب (المُتصهين)

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه شعوذات فريق ترامب (المُتصهين)

الاتصالات بغزة تُصدر تنويهاً بشأن صرف باقي المنحة القطرية للأسر الفقيرة

الاتصالات بغزة تُصدر تنويهاً بشأن صرف باقي المنحة القطرية للأسر الفقيرة

الديمقراطية تُرحب بقرار البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم (أونروا)

الديمقراطية تُرحب بقرار البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم (أونروا)

عريقات يُطلع رؤساء المنظمات العربية الأمريكية على ركائز استراتيجية دولة فلسطين

عريقات يُطلع رؤساء المنظمات العربية الأمريكية على ركائز استراتيجية دولة فلسطين

تقرير: 53 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية بفلسطين بأيلول أغلبها من (فيسبوك)

تقرير: 53 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية بفلسطين بأيلول أغلبها من (فيسبوك)

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط 510 قطع اثرية في أريحا

الشرطة تضبط 510 قطع اثرية في أريحا

الكتلة اليمينية بإسرائيل تلجأ لمحاولة إقناع ليبرمان قبل إعادة نتنياهو التفويض

الكتلة اليمينية بإسرائيل تلجأ لمحاولة إقناع ليبرمان قبل إعادة نتنياهو التفويض

إزالة الألغام بمنطقة المغطس في أريحا تنتهي قريباً

إزالة الألغام بمنطقة المغطس في أريحا تنتهي قريباً

مجدلاني: مساهمة اليابان تمكن من تحقيق الأمن الغذائي لنحو ألف شخص

مجدلاني: مساهمة اليابان تمكن من تحقيق الأمن الغذائي لنحو ألف شخص

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه شعوذات فريق ترامب (المُتصهين)

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه شعوذات فريق ترامب (المُتصهين)

الاتصالات بغزة تُصدر تنويهاً بشأن صرف باقي المنحة القطرية للأسر الفقيرة

الاتصالات بغزة تُصدر تنويهاً بشأن صرف باقي المنحة القطرية للأسر الفقيرة

الديمقراطية تُرحب بقرار البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم (أونروا)

الديمقراطية تُرحب بقرار البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم (أونروا)

عريقات يُطلع رؤساء المنظمات العربية الأمريكية على ركائز استراتيجية دولة فلسطين

عريقات يُطلع رؤساء المنظمات العربية الأمريكية على ركائز استراتيجية دولة فلسطين

منوعات

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: &#34;الزمن غدار&#34;

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: "الزمن غدار"

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

نورة العميري بتعليق صادم: &#34;قميصي أغلى من صالة بيتكم&#34; وعدد السيارات التي تمتلكها

نورة العميري بتعليق صادم: "قميصي أغلى من صالة بيتكم" وعدد السيارات التي تمتلكها

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة &#34;سيارة ونصف السيارة&#34;

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة "سيارة ونصف السيارة"

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:&#34;هو ده البرنامج الجديد&#34;؟

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:"هو ده البرنامج الجديد"؟

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: &#34;منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين&#34;

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: "منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين"

عربي

شاهد: الأمطار تغمر السعودية مبكراً

شاهد: الأمطار تغمر السعودية مبكراً

العراق: الحكومة تتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وعلى البرلمان إجراء مساءلة علنية

العراق: الحكومة تتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وعلى البرلمان إجراء مساءلة علنية

السعودية تُعلق على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن &#34;رسالة المملكة&#34;

السعودية تُعلق على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن "رسالة المملكة"

القروي من سجنه يُوجه رسالة شديدة اللهجة لحزب النهضة.. ولهذا أنا سجين

القروي من سجنه يُوجه رسالة شديدة اللهجة لحزب النهضة.. ولهذا أنا سجين