شؤون فلسطينية

مجدلاني: مساهمة اليابان تمكن من تحقيق الأمن الغذائي لنحو ألف شخص

مجدلاني: مساهمة اليابان تمكن من تحقيق الأمن الغذائي لنحو ألف شخص
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، أهمية بقاء
واستمرار دعم برنامج الغذاء العالمي لصالح أفقر الفقراء المسجلين ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لتعزيز صمود المواطنين في ظل الحصار الإسرائيلي للقطاع.

جاء ذلك، خلال مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة اليابانية والغذاء العالمي تحت رعاية مجدلاني، حيث تقدم الحكومة اليابانية مساعدة مالية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين، وجرى التوقيع صباح اليوم في مقر الوزارة بحضور وكيل الوزارة داوود الديك، الممثل والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في فلسطين، ستيفن كيرني.

وقال مجدلاني، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن وزارة التنمية تسعى مع كافة الشركاء العرب والدوليين لحثهم بالمساهمة بسد الفجوة المالية التي يعاني منها برنامج الغذاء
العالمي نتيجة تراجع التمويل لصالح البرنامج اضافة لنشوب العديد من الأزمات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، مما قلص حجم مساعدات البرنامج لصالح فقراء فلسطين.

وثمن وقدم شكره لحكومة وشعب اليابان الصديق في دعمه لدولة فلسطين في كافة المجالات، وخصوصا برنامج الغذاء العالمي الأمر الذي يعزز من صمود المواطن الفلسطيني، وأن ذلك يندرج في اطار ايضا الشراكة بين الوزارة والحكومة اليابانية.

ومن جانبه، قال سفير دولة اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماغوشي: إن قطاع غزة يعاني من الركود الاقتصادي وتقييد التجارة وصعوبة الوصول إلى الموارد المختلفة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، والتي تحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع والفقر وتوفير الأمن الغذائي.

وأضاف: "اليوم حكومة اليابان تقدم مساهمة قدرها 3 ملايين دولار لبرنامج الأمن الغذائي لنحو 100 الف شخص غير لاجئ في غزة سيتم استخدامها لتوفير مساعدات غذائية عينية، وبعض منتجات اليابان الغذائية وقسائم الطعام الالكترونية، ونأمل ان تساهم هذه المنحة الغذائية في تخفيف معاناة قطاع غزة.

وتابع أن اليابان شريك اساسي وملتزم في برنامج الغذاء العالمي ، ولا نستطيع القضاء على الجوع دون سلام واستقرار لذلك ستواصل اليابان التزامها القوي بالسلام في المنطقة ، وهي مصصمة على تقديم المساعدات لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حياة نشطة وصحية وتحقيق عزيمتهم وجهودهم بدولة مستقلة قابلة للحياة تعيش في سلام وأمن مع دول الجوار .

وأعرب عن تقديره لجهود برنامج الغذاء العالمي من خلال العمل مع الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والوزير احمد مجدلاني من أجل تخفيف حدة الفقر ومكافحة الجوع .

من جانبه صرح مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين ستيفن كيرني، أن البرنامج يعتمد بالكامل على الإسهامات التطوعية، وأن الدعم الياباني المقدم للبرنامج يساهم في ايصال الخدمات للفقراء، مقدما شكره لليابان على هذه المساهمة .

كما أشاد كيرني بالتعاون المشترك بين البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المهمشة والضعيفة معرباً عن ثقته بالقدرة على العمل رغم الظروف الصعبة.



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