الاتصالات بغزة تُصدر تنويهاً بشأن صرف باقي المنحة القطرية للأسر الفقيرة

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، تنويهاً بشأن صرف باقي المنحة القطرية للأسر الفقيرة.



وقالت في بيان عبر (فيسبوك): إنه سيتم استكمال صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة غداً الخميس في مكاتب البريد الرئيسية الخمسة التالية، مكتب بريد عمر المختار - جباليا - دير البلح - خانيونس - رفح.

رام الله - دنيا الوطن