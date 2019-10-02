شؤون فلسطينية

الديمقراطية تُرحب بقرار البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم (أونروا)

الديمقراطية تُرحب بقرار البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم (أونروا)
صورة ارشيفيه
غزة - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، في إسقاط إقتراح الحزب الديمقراطي المسيحي، وكتلة المحافظين اليمينيين، الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى وكالة الغوث (أونروا)، بذريعة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية المقدمة للوكالة.

وأضافت الجبهة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، يعبر عن الإحساس العميق بالمسؤولية الدولية عن توفير العدالة والعيش الكريم للاجئين الفلسطينيين، الذين شردوا من ديارهم وممتلكاتهم، والذين يكفل لهم القرار الأممي 194 حقهم في العودة إليها.

وأكدت الجبهة، إن أية محاولة للمساس بالوكالة، تحت أية ذرائع، من شأنها أن تصب في خدمة صفقة ترامب- نتنياهو، وأنها تشكل انتهاكاً للقرارات الدولية، بما فيها القرار 302 الذي أنشأ الوكالة وربط مصيرها بتطبيق القرار 194، أي عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة الدول الأوروبية، وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لعدم الرضوخ للضغوط الأميركية والإبتزاز الإسرائيلي، وإعلاء قرارات الشرعية الدولية كأساس للعلاقة بين الدول والشعوب، بعيداً عن سياسات العدوان والإفقار، والعقوبات الجائرة التي تحاول أن تعيد عالمنا إلى القرون الوسطى وقوانين الغاب.

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