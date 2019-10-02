إيران تضع شرطاً لاستقبال السعودية بـ "الأحضان"

رام الله - دنيا الوطن

وضع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، شرطاً لاستقبال المملكة العربية السعودية بالأحضان.





وقال ظريف، وفق (روسيا اليوم): "سنستقبل السعودية بالأحضان إذا أدركت أنها لا تستطيع توفير أمنها بشراء السلاح، وتسليم سيادتها للآخرين"، مشيراً إلى أن "طهران تسعى لإيجاد تفاهمات مع دول الجوار ولا تسعى إلى التوتر".



يأتي ذلك، في وقت اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن حديث مسؤولين إيرانيين أمس، عن رسالة من الرياض لطهران تتعلق بتطبيع العلاقات والتهدئة في اليمن، غير دقيق.وقال الجبير على حسابه في (تويتر): "ما ذكره متحدث إيراني عن أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق، وما حدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائماً للأمن والاستقرار في المنطقة".وأعربت إيران طيلة الأسبوع الماضي عن ترحيبها بأي وساطة للتسوية مع الرياض.ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي الاثنين الماضي، بأي جهود ووساطات لحل الخلاف مع السعودية، لكنه لفت إلى أن السعودية غير مستعدة لذلك، وقال: "طهران مستعدة لإزالة التوتر مع الرياض عندما تكون هي مستعدة لذلك".