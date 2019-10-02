عريقات يُطلع رؤساء المنظمات العربية الأمريكية على ركائز استراتيجية دولة فلسطين

الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برؤساء المنظمات العربية- الأمريكية، حيث أكد أن استراتيجية دولة فلسطين (منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس) تستند إلى العديد من الركائز، منها: استمرار بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، واستمرار الانفكاك عن سلطة الاحتلال فى مختلف المجالات تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني.



وأضاف عريقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استرتيجيتنا تستند أيضا إلى إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية، عبر تنفيذ اتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، والاحتكام لإرادة الشعب من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة، والتمسك بالقانون الدلي والشرعية الدولية، ومبادر السلام العربية، وبما يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً للقرارات الدولية ذات العلاقة، وعلى أساس رؤية الرئيس محمود عباس التى طرحها أمام مجلس الامن فى شباط/ فبراير 2018.



وأكد على "التمسك بحق دولة فلسطين بالحصول على اعتراف من الدول التى لم تعترف وباللجوء لكافة المؤسسات الدولية للدفاع عن وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والإفراج عن قاعدة البيانات الخاصة بالشركات الدولية العاملة بالمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، واستمرار الجهود للمحافظة على التأييد من الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، دول عدم الانحياز، دول امريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى روسيا، الصين، اليابان، كندا، وغيرها".



وفى هذا المجال، ثمن عريقات تصويت البرلمان الأوروبي ضد مشروع قرار بوقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، (أونروا) .



وأكد عريقات على أهمية تكثيف العمل مع أبناء الشعب الفلسطيني فى الشتات، وذلك لتعزيز جهودهم للتأثير فى صناعة القرار فى الدول التى يعيشون بها، وكشف وفضح جرائم سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولتكريس عدالة القضية الفلسطيني، وتعزيز ركائز دولة المؤسسات، والحريات العامة والخاصة وحقوق المرأة والمكاشفة والمساءلة.