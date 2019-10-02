شاهد: الأمطار تغمر السعودية مبكراً

رام الله - دنيا الوطناستقبلت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، أمطاراً مبكرة، حيث شهدت تهامة بمنطقة عسير هطول أمطار غزيرة، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وداخل المجمع الأكاديمي للبنات بتهامة.وغمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من كلية العلوم والآداب للبنات بالمجمع الأكاديمي بتهامة ظُهر الثلاثاء؛ ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في نفوس منسوبات وطالبات المجمع بعد ارتفاع منسوب المياه، وسقوط أجزاء من سقف إحدى القاعات، وفق صحيفة (سبق).وشهدت محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثارها بعض الأودية، فيما تواصلت الأمطار في الساعات الماضية على القرى الداخلية من المحافظة.يُذكر، أن محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة ما زالت تشهد هطول أمطار متوسطة على القرى الداخلية.