البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة

مواطنون أمام صراف البنك - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت هيئة المتقاعدين، اليوم الأربعاء، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عبر الصراف الآلي والبنوك، وفق ما أفاد مصدر بنكي لـ"دنيا الوطن".



وكانت وزارة المالية الفلسطينية، أعلنت أمس الثلاثاء، صرف 60% من رواتب الموظفين الحكوميين، مع كامل المبلغ المتبقي عن شهر آذار/ مارس الماضي بعد غد الخميس.



وأوضحت، في بيان صحفي، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء محمد اشتية، فإنه سيتم صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين.



وأضاف البيان: "سيتم صرف نسبة 60% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن".