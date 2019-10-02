نشطاء يُغلقون مقر الصليب في رام الله احتجاجاً على وضع الأسير العربيد

إغلاق مقر الصليب - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أغلق عشرات النشطاء وطلبة جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، مقر الصليب الأحمر الدولي في رام الله، من أجل إنقاذ حياة الأسير سامر العربيد، الذي يواجه وضعاً صحياً خطيراً.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن النشطاء أغلقوا أبواب مقر الصليب، ومنعوا العاملين من دخوله، ونفّذوا وقفة تضامنية مع الأسير العربيد، تخللها رفع لافتات تطالب بـ"التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسير سامر العربيد، والمطالبة بضرورة قيام الصليب الأحمر بزيارة الأسير العربيد في المستشفى، والوقوف إلى جانبه للتحقيق في ظروف التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه.



يذكر، أن الأسير العربيد، اعتقل في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي من منزله في مدينة رام الله، وخضع لتحقيق قاسٍ، تسبّب بتدهور حالته الصحية، ويمكث الآن في مستشفى (هداسا) ببلدة العيسوية بالقدس.