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صحيفة سعودية تكشف تفاصيل من التحقيقات بمقتل جمال خاشقجي

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل من التحقيقات بمقتل جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (عاجل) السعودية، ما قالت إنها تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بالتخلص من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد قتله بقنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن التحقيقات السعودية تتواصل من أجل الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول قبل عام.

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة من قبل جهات التحقيق في المملكة على امتداد الشهور الماضية، مكّنت النيابة من الوصول إلى الخطوط الرئيسية للجريمة.

ونقلت الصحيفة السعودية، عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن "تحديد مصير جثة الصحفي الراحل أحد المحاور الرئيسية للتحقيقات المتواصلة"، منوهةً إلى أن "المملكة تواصلت مع الجهات الرسمية التركية لتزويدها بما لديها من معلومات بهذا الشأن، غير أنها لم تلقَ أي تجاوب".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "المحتجزين على ذمة القضية أكدوا أن متعاوناً تركياً هو من تولى التخلص من الجثة، مشيرةً إلى أن "جهات التحقيق الوطنية، طلبت بشكل مباشر ورسمي من المدعي العام في تركيا تزويدها بالأدلة التي لديه حول هذا الموضوع".

وبينت، أن "الجانب التركي لم يتجاوب مع المطلب السعودي المتكرر"، مشيرةً إلى أن "النيابة العامة لم تتوقف عن التحرك في هذا المسار، ولديها يقين بأنها ستكتشف الحقيقة".

يذكر أن اليوم الأربعاء، يصادف الذكرى السنوية الأولى لمقتل جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا، حيث أعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

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