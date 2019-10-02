تفريغات 2005: نرفض وضعنا على بند المنحة

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خاص دنيا الوطن

أكد منتسبو تفريغات 2005 أن وضعهم على كادر المنحة غير مقبول، بل يجب مساواة موظفي التفريغات بنظرائهم في الضفة الغربية، لافتًا إلى أن هنالك وسيط بينهم وبين رئيس الوزراء الفلسطيني.



وقال المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، خلال حديثه لقناة (دنيا الوطن): إنهم قدموا مقترحًا لرئيس الوزراء محمد اشتية، باعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية، وليس ترك الملف على كادر منحة، ومنحهم رواتب ما بين 1500 و2000 شيكل.



وأكد أبو كرش، أن اللجنة المُكلفة بالنظر بملفات الموظفين، مجهولة، وليس معروف من يرأسها أو من أعضاؤها، مطالبًا بوجود شخص على الأقل من موظفي التفريغات، ضمن تلك اللجنة.



وأشار إلى أنه يجب الضغط على الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء حتى تنتهي كافة الأزمات، ومن بينها ملف التفريغات، وكذلك التقاعد المالي.