شؤون فلسطينية

مواجهات في أعقاب عمليات دهم متفرقة بالضفة

مواجهات في أعقاب عمليات دهم متفرقة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، عدة مناطق بالضفة تخللها مواجهات متفرقة، تسببت بحريق في أحد المحال التجارية في أريحا.

ونشب حريق داخل محلٍ تجاريٍ جرّاء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، فيما رشق شبّان قوات الاحتلال بالحجارة، عقب اقتحامها للمخيم.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المُحرَر عيسى طلب أبو فانوس في منطقة دير الهوى بمدينة يطا جنوب الخليل، فيما تضررت مركبة للمستوطنين، جراء تعرضها للرشق بالحجارة قرب بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت مواطنًا أثناء محاولته عبور حاجز شارع الشهداء للوصول إلى منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية إسرائيلية، اعتقلت المواطن سامر ابريوش قرب الحاجز، ونقلته إلى جهة غير معلومة.

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