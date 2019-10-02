ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري



وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: أن الأسرى المضربين هم أحمد غنام المضرب منذ نحو 80 يوماً والأسير إسماعيل علي المضرب منذ 70 يوماً، فيما يواصل الأسير طارق قعدان المضرب منذ 63 يوماً والذين يقبعون في سجن الرملة في أوضاع صحية صعبة.



وأوضح عبد ربه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن الأسيرة هبة اللبدي مستمرة في إضرابها عن الطعام منذ أكثر من أسبوع في عزل سجن (الجلمة) وفي ظروف قاسية وصعبة وفي أجواء من الضغط النفسي والعصبي إضافة إلى الأسرى مصعب الهندي وأحمد زهران من محافظة رام الله اللذين مضى على إضرابهما عن الطعام أكثر من أسبوع ضد اعتقالهم الإداري.





وشدّد عبد ربه على أن أي حراك في أوساط الحركة الأسيرة لاستنكار ما حدث من تعذيب للأسير العربيد، وتضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام من شأنه أن يخفف من معاناتهم ويشد من أزرهم ويعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة

وخاصة الخطوات الجماعية.

رام الله - دنيا الوطنيواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري.