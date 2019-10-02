الفرا: وعودات من الاتحاد الأوروبي لزيادة دعم ميزانية السلطة و(أونروا)

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إنه تم إسقاط مشروع قرار تقدمت به النائب آنّا فودجا في اجتماع للجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي أمس، تطالب فيه بتجميد مبالغ قد أقرتها المفوضية الأوروبية لوكالة (أونروا) ورفضه النواب الأعضاء في اللجنة.



وشدد الفرّا على أن هذا المشروع لن يتم مناقشته بالمطلق في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي ستقر موازنة الاتحاد الأوروبي يوم 23 من الشهر الحالي.



وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إلى ترحيب غالبية

الأعضاء الواسع داخل لجنة الموازنة بزيادة الدعم للوكالة، لافتاً إلى أنه لم تتضح بعد بنود الموازنة، وأن النقاش لا يزال مستمراً على بنود الصرف والموازنة في داخل الاتحاد الأوروبي.

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا عن تلقيه وعودات من قبل الاتحاد الأوروبي، لزيادة دعم ميزانية السلطة الوطنية بشكل مباشر، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).