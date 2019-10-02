أبو مرزوق: الحركة الصهيونية صنعت رواية لم تنجح

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق،: إن الحركة الصهيونية، جلبت عبر مشروعها في إقامة دولة لليهود في فلسطين، مجموعات غير متجانسةٍ من يهود العالم.





وأوضح أبو مرزوق، عبر (تويتر)، أن هؤلاء اليهود غير متاجنسين عرقاً ولغةً ولونًا وثقافةً، وأنها أسكنتهم في أرضٍ هم غرباء عنها لا تعرفهم ولا يعرفونها.





وأشار إلى أن ذلك أملاً منها في التجانس المفقود بين هذه المكونات، وأنها صنعت رواية لم تنجح، متسائلاً: "هل هناك من مستقبل لهذا المشروع؟".