دولي

شاهد: سقوط فأر على الصحفيين من سقف البيت الأبيض

شاهد: سقوط فأر على الصحفيين من سقف البيت الأبيض
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت مقاطع فيديو تداوله نشطاء على موقع (تويتر)، سقوط فأر من سقف قاعة المؤتمرات الصحفية على مراسل قناة أمريكية، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والصراخ في القاعة.

وقال مراسل القناة، عبر (تويتر): "في أخبار أخرى: فأر سقط حرفياً من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض، ونزل على حاسوبي الخاص".

وحاولت مجموعة من الصحفيين مطاردة الفأر الصغير من دون جدوى، فيما أثارت الحادثة ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قال في العام 2017، إن البيت الأبيض "مكب حقيقي"، في إشارة إلى الحشرات والقوارض الموجودة داخله.

 


 

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