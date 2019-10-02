روحاني: لا نثق بالإدارة الأمريكية الحالية ونقبل المقترحات الأوروبية للحل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء: إن بلاده لا تثق بالإدارة الأمريكية الحالية، التي تدعو للحوار، وفي الوقت ذاته تفرض عقوبات.



وأضاف: أن أميركا لا تسمح للدول بالاقتراب من إيران وللشركات الأجنبية بالعمل والاستثمار فيها، وهي تمارس أبشع الضغوط علينا.



وتابع: "الضغوط التي تعرضنا لها سابقاً وانتصرنا عليها، ها هي تعود مجدداً، وسننتصر عليها أيضاً" وفق تعبيره.



وأضاف في اجتماع للحكومة الإيرانية: أنه لا توجد أي مشكلة بعقد اجتماع على مستوى "مجموعة 5+1" شريطة احترام مقرراتها.



وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تقبل المقترحات الأوروبية للحل، و"نسعى لتحقيق الأمن في المنطقة ورفع العقوبات عن إيران".