"الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان" تشكر السفير اللوح على دوره بتسهيل علاج المرضى

السفير الفلسطين في مصر زكريا اللوح

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غزة - دنيا الوطن

ثمنت الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان، الدور الكبير الذي تقوم به السفارة الفلسطينية في القاهرة، من تسهيل علاج المرضى في المستشفيات المصرية، خاصة الدور الكبير والبارز الذي يقوم به السفير دياب اللوح في هذا المجال، والذي كان آخره إصدار تحويلة مستعجلة للمريض هاني الشاعر.



وفي هذا السياق تقدمت الجمعية، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالشكر للدكتور زكريا اللوح والدكتور هيثم الهدري مدراء العلاج بالخارج في وزارة الصحة على دورهما في تسهيل علاج مرضى السرطان، سواء في المستشفيات الفلسطينة أو دول الجوار.



وأبدت الجمعية استعدادها للتنسيق والتعاون مع السفارة أو دائرة العلاج بالخارج لخدمة مرضى السرطان.



وكانت أسرة المريض هاني محمد الشاعر(46 عاماً) من سكان مخيم النصيرات، والذي يعاني من سرطان الدم (لوكيميا) قد وجهت الشكر الجزيل لسفير دولة فلسطين في مصر الأخ ذياب اللوح، ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، والدكتور زكريا اللوح، والدكتور هيثم الهدري، مدراء العلاج بالخارج في وزارة الصحة على دورهم بالعمل على استصدار تحويلة طبية مستعجلة لأبنها المريض الموجود حاليا في مصر والذي يعاني من وضع صحي في غاية الصعوبة.



وقالت الأسرة: إنه بمجرد نشر المناشدة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل، حتى تواصل معنا السفير اللوح، وأجرى اتصالاته مع المسؤولين بالعلاج بالخارج، سواء بغزة أو رام الله الذين استجابوا ولم يقصروا.



وأشارت الأسرة إلى أن السفير لم يكتف بذلك، بل استقبل المريض وزوجته في مكتبه، وأعطى تعليماته للدكتور حسام طوقان، بعمل ما يلزم له.



وكانت أسرة الشاعر، قد ناشدت عبر وسائل الإعلام بضرورة إصدار تحويلة طبية مستعجلة لابنها المريض الذي يعاني من مرض السرطان.



وأوضحت شقيقة المريض الشاعر، أن أخاها أجرى بناء على نصائح الأطباء التحاليل في مستشفى معهد ناصر على نفقته الخاصة، والتي أثبتث الفحوصات بما لا يدعو إلى الشك أنه بالفعل مصاب بسرطان الدم، وحصل على تقرير طبي بالمرض الذي يعاني منه، وحاجته الماسة لتكملة العلاج من خلال تحويلة طبية، لأنه لا يستطيع دفع تكاليف العلاج على نفقته الخاصة.