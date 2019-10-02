النادي الفلسطيني الأمريكي يُتوج بكأس بطولة سانفرانسيكسو الكروية في شيكاغو





رام الله - دنيا الوطنتُوج فريق كرة القدم للشباب بالنادي الفلسطيني الأمريكي، بكأس بطولة سان فرانسيسكو الكروية، التي أقيمت في القاعة المُغلقة بالتويوتا بارك، ضمن منافسات المستوى الثاني، بمشاركة 20 فريقاً من مختلف أنحاء ولاية الينوي.وخاض الفريق، وفق ما وصل "دنيا الوطن" 16 مباراة خلال المنافسات التي جرت على مدار 4 شهور، حيث أشرف على تدريباته المدربان، عماد عكيلة، وعبد الرحمن فراج.وحقق الفريق فوزه الأخير على نظيره (Chicago Stones)، بنتيجة 3-1، حيث قدم اللاعبون مستوى مميزاً خلال المباراة.وتوج القائمون على الدوري، لاعبو الفريق، بكأس وميداليات المركز الأول، وسط حفاوة كبيرة من المُنظمين، والفرق المشاركة.وهنأ المشرف العام على النادي، مازن دولة، كل من ساهم بوصول الفريق إلى منصة التتويج، مشيداً بجهود اللاعبين والجهاز الفني، ودعم أعضاء النادي للفريق خلال مرحلة المنافسات.واعتبر دولة أن تتويج الفريق بكأس البطولة، يعد انجازاً مهماً للفريق، سيتم البناء عليه من أجل مواصلة المشاركة في كافة المسابقات الرياضية في الولاية لكافة الفئات.وشكر دولة، رجال الأعمال الذين ساهموا بدعم النادي خلال الدوري، خاصاً بالشكر أبناء مدينة بيتونيا، محمد عبد الله، وعزيز قادوس، على مساهمتهم في توفير احتياجات الفريق خلال فترة الدوري.