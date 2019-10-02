الرئيس عباس يطلب دعماً رياضياً من العاهل السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن الدعم الرياضي لفلسطين.



وأعرب الرئيس عباس، وفق وكالة (وفا)، عن أمله في تلبية المملكة، دعوة الاتحاد الفلسطيني للمنتخب الوطني السعودي للقاء شقيقه الفلسطيني على استاد الشهيد فيصل الحسيني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.



وأشار الرئيس عباس، إلى أن ذلك تحقيق لرغبة كل الفلسطينيين، حتى لا يحرم منتخبنا الفلسطيني من ملعبه البيتي واللعب على أرضه وبين جمهوره، أسوة بالدول الأخرى، وهو الأمر الذي ينسجم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).



وشكر الرئيس عباس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تقديراً لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لشعبنا.



وقال في الرسالة، "إن مواقف المملكة بقيادتكم الشجاعة والحكيمة، ستظل محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته، مقدرين عالياً مواقفكم الثابتة، ودوركم المهم تجاه فلسطين وشعبها في مختلف المراحل، وفي جميع الظروف، طوال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، ما يؤكد عمق الالتزام بقضايا أمتنا والدفاع عن حقوقها، والعمل على استعادة أراضيها".



وأكد أن مواقف المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت، عظيمة وتاريخية في دعم شعبنا، بما في ذلك تشجيع ومؤازرة الشباب الفلسطيني في المشاركات الرياضية كافة.



وفي ختام الرسالة، تمنى الرئيس لخادم الحرمين موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعبين الفلسطيني والسعودي والبلدين مزيداً من التطور والنماء.